Horror-Unfall mit vier Toten: Neue Details bekannt

Tragisch genug, dass bei dem fatalen Unfall vier Menschen ums Leben kamen - darunter zwei Kinder - so saß auch noch der Vater am Steuer des Kleinbusses. Der Lenker gab außerdem an, dass es zu dem Unfall nur kam, weil er für wenige Sekunden eingenickt war. Die Überlebenden, darunter auch der Vater und die Einsatzkräfte werden derzeit psychologisch betreut.