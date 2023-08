Klopp über Kane: „Weltklassespieler, aber ...“

Kane ist mit 58 Toren in 84 Länderspielen der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Mit 213 Toren steht er zudem in der ewigen Torschützenliste der Premier League nur hinter Alan Shearer (260). Ob Kane in der Bundesliga seinen Status als „Torgarant“ erfüllen kann? Abwarten …