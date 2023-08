Bis 2050 doppelt so viele Demenzkranke wie heute

In Österreich leben laut Schätzung rund 120.000 Menschen mit einer Demenzerkrankung. Fachleute gehen von einer Verdoppelung der Zahl bis zum Jahr 2050 aus. In Tirol wird nun ein Pilotprojekt vorbereitet, um Betroffene in Zukunft besser begleiten zu können. Denn die Erfahrung zeigt: Viele Familien brauchen Unterstützung, finden aber nicht zu den Hilfsangeboten.