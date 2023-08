Burnley gegen Manchester City - ab 21 Uhr LIVE

Als großer Gejagter und Topfavorit eröffnet Titelverteidiger Manchester City am Freitag die neue Saison der englischen Fußball-Premier-League mit einem Gastspiel im nur 40 km entfernten Burnley. Die Elf von Startrainer Pep Guardiola geht auf den vierten Meistertitel in Folge los. Verhindern wollen den sechsten Titel in den vergangenen sieben Jahren unter anderem Stadtrivale Manchester United und Arsenal, die als erste Herausforderer gelten.