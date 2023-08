Kollision mit Zug: Mutter und Sohn tot!

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Donnerstag in den Vormittagsstunden in Bad Waltersdorf im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet: Auf einer Eisenbahnkreuzung kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem herannahenden Zug und einem Pkw. Die 39-jährige Lenkerin aus dem Burgenland und ihr Sohn starben noch an der Unfallstelle.