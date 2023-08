Frau nach Tankstellen-Überfälle angeklagt

Die Salzburger Staatsanwaltschaft klagt eine Flachgauerin (42) an. Vorwurf: zweifacher schwerer Raub. Der Anklage nach hat die Einheimische am 19. April eine Tankstelle in Thalgau überfallen. Mit einer Pistole forderte sie Geld von einem Angestellten. Doch der entgegnete, den Tresor nicht öffnen zu können. Daraufhin flüchtete die Bewaffnete. Fünf Stunden später schlug sie erneut mit der Waffe zu: diesmal bei einer Tankstelle in Eugendorf. Dort machte sie auch Beute. Nach einem Tag auf der Flucht griff die Polizei zu. Das Motiv: Geldnot.