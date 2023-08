Erlanger Hütte - Magischer Platz beim Wettersee

Nach der Talstation beginnt der Steig, der in den Wiesen bzw. in felsigem Gelände zur „Erlanger“ emporzieht. Von der Hütte spazieren wir ein paar Schritte westlich, wo sich plötzlich der prächtige Wettersee zeigt. In der Folge wird eingekehrt. Wirt Christian Rimml serviert unter anderem Wildragout mit Wild aus dem Pitztal. Die Köstlichkeiten aus der Küche schmecken vor dieser Bergkulisse doppelt gut.