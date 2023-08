Babykätzchen in Müllcontainer geschmissen

Wie traurig das Schicksal eines ungewollten Katzennachwuchses sein kann, beweist aktuell ein Fall in Gföhl im Bezirk Krems. Dort hatten Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma in einem Container für Holzabfälle vier erst wenige Wochen alte Kätzchen entdeckt. Die Jungen dürften da aber bereits schon einen längeren Überlebenskampf geführt haben. Denn alleine zwischen Abholung und Entleerung des Behälters lagen mehrere Tage, in denen die Tiere unversorgt waren. Für eine Baby-Samtpfote kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur mehr tot gefunden werden.