Polizei-Fahndung in Tirol: Wer kennt diesen Mann?

Unehrlicher Finder von Kamera gefilmt

Etwa drei Minuten nach dem Verlust sieht man auf der Videoaufzeichnung, dass ein Mann die Fahrbahn der L218 betritt, zielstrebig auf das Ledertäschchen zugeht, es aufhebt und ohne stehenzubleiben auf dem Fußgängerweg weiter in Richtung Strass/Astholz geht. In Astholz angekommen, erkennt man, dass der Mann weiter bergwärts in Richtung Wanderweg „Maria Brettfall“ marschiert.