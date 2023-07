Unbekannter nahm Tasche mit über 10.000 Euro mit

Kurz vor 9 Uhr fuhr der 29-Jährige am Freitag mit seinem Fahrzeug von Strass im Zillertal nach Fügen. „Der Mann hatte beim Losfahren seine graue Bankledergeldtasche im Format von etwa 25 x 20 Zentimetern mit einem fünfstelligen Eurobetrag auf dem Autodach liegen lassen“, heißt es seitens der Polizei. Etwa 50 Meter nach dem Fahrtantritt wurde das Ledertäschchen mit dem Geld vom Autodach herunter geweht und kam mitten auf der Fahrbahn der L218 zum Liegen. Das Missgeschick wurde von einer Kamera am Bahnhof in Strass im Zillertal, die den Bahnübergang überwacht, aufgenommen.