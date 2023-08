Vorarlberger (31) mit Nacktvideo erpresst

Drohten mit Veröffentlichung des Videos

Was als erotische Spielerei begann, nahm eine unerfreuliche Wende: Komplizen der „Sirene“ drohten dem 31-Jährigen, das aufgezeichnete Video zu veröffentlichen und an seine Instagram-Follower zu verschicken - um das zu verhindern, überwies der Mann in zwei Tranchen insgesamt 2400 Euro. Einer dritten Zahlungsaufforderung kam er allerdings nicht nach. Stattdessen ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.