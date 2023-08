Das erwartet Sie heuer am „Cross.over“-Festival

Nach zweijähriger Pause feiert am 11. August (ab 18 Uhr) das beliebte „Cross.over Musikfestival“ am Schlossberg in Griffen sein Comeback! Im Vordergrund stehen heuer die Vielfalt der verschiedenen Musikrichtungen sowie die Unterstützung heimischer Interpreten. So tritt auch die Band „Rabauna“ auf. Die Musiker kommen aus dem idyllischen Örtchen Greutschach, oberhalb von Griffen, und spielen eine Mischung aus Rock und Blues.