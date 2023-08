Ronaldo? Der Mann auf der Straße hält zu Sturm

Bei der Ankunft am Flughafen schlug es indes dem einen oder anderen Sturm-Spieler entgegen, dass man doch in einer anderen Fußballwelt gelandet war. Gleich am Airport prangen Bilder von Eindhovens größten Stars. Van Nistelrooy, Gullit, Romario - oder Ronaldo, der echte! Detto in der Philips Arena, wo einem an der Wand die Legenden Furcht einflößen.