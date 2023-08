Gemeindepolitiker stürzte vor seinen Söhnen in Tod

Vater und Söhne mehrere Tage lang in den Bergen - was schön begann, endete mit einer Tragödie. Die drei Oberösterreicher, Gemeindepolitiker Thomas Eder (65) und seine zwei Kinder, brachen im Ölztal in Nordtirol zur Wanderung auf. Am Samstag wollte das Trio die Berge bis nach Südtirol überqueren. Dort kam die Familie aber nicht an. Gegen 10 Uhr, beim Abstieg von der fast 3000 Meter hohen Windachscharte, stürzte Eder 50 bis 100 Meter in die Tiefe. Das berichtet die Südtiroler Tageszeitung „Die Dolomiten“.