Brandstifter legten Feuer im alten Pfarrheim

Da werden bei manchen wieder Erinnerungen an die Serie an Brandstiftungen vor Kurzem in Siegendorf wach: Auch in Schattendorf wurde nun ein Fall von Brandstiftung gemeldet. Das Feuer war im Keller des alten Pfarrheims gelegt worden. Da sich aufgrund der Rauchschwaden zuerst ein Dachstuhlbrand vermutet worden war, wurden mehr als eine Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen lokal begrenzten Brand handelte. Unbekannte hatten alte Bücher sowie die dort gelagerte Erntedankkrone angezündet. Der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.