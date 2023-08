Vorsicht! Fiese Betrugsmasche um Urlaubsbuchungen

Sonne, Strand und Meer! Für Tausende Tiroler ist die Urlaubszeit bereits voll im Gang, andere zieht es – auch aufgrund des tristen Wetters in den vergangenen Tagen – kurzfristig noch in den Süden. Zu diesen Kurzentschlossenen zählt auch Herbert Huber (Name von der Redaktion geändert).