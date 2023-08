LASK kennt möglichen Gegner im Play-off

Der LASK bekommt es im Play-off der Fußball-Europa-League mit einem machbaren Gegner zu tun. Die Linzer treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase entweder auf HŠK Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina oder Breidablik aus Island. Der LASK hat im Hinspiel am 24. August Heimvorteil, das Retourspiel steigt am 31. August, ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Zrinjski und Breidablik ermitteln am 10. und 17. August den Aufsteiger.