Großhandelspreise sinken - kommt das bei uns an?

Die Großhandelspreise sind im Juli 2023 weiter gesunken. Zum Vergleichsmonat des Vorjahres lag der Großhandelspreisindex (GHPI 2020) heuer nach vorläufigen Daten der Statistik Austria um 6,3 Prozent niedriger. Bis zu den Endkunden haben sich die Preissenkungen bis jetzt jedoch nicht durchgeschlagen. Werden wir in absehbarer Zeit eine spürbare Entlastung an den heimischen Supermarktkassen wahrnehmen können? Teilen Sie Ihre Vorhersage mit uns in den Kommentaren!