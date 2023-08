Mehrere Störche nach Bruchlandungen gerettet

Am Samstag wurde drei mutige Burschen zu Helden, als sie einen Storch bei Frohnleiten aus der Mur retteten. Kaum hatte Josef Haberl den Storch anschließend mit Stroh gewärmt und eingepackt, erreichte ihn schon der nächste Anruf, dass ein Storch in einer Siedlung in Frohnleiten auf einem Hausdach eine Landung versucht hatte und dabei abgestürzt war. Nachdem auch dieser Storch entsprechend versorgt wurde, ging es für den Mitarbeiter der Storchenstation in Tillmitsch auch schon weiter: Auch am Hauptplatz in Frohnleiten war ein Storch beim Anflug auf den dortigen Horst auf die Straße gestürzt. „Alle Vögel waren komplett durchnässt und flugunfähig. Sie haben ihr Abenteuer aber unverletzt überlebt und wurden auf die Storchenstation Tillmitsch gebracht“, erzählt Haberl.