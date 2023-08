17-Jähriger in Freizeitpark tödlich verunglückt

Am Wochenende kam es zu einem tragischen Unfall in einem Bungee-Fahrgeschäft in einem Freizeitpark in Südfrankreich. Ein 17-jähriger Jugendlicher verlor dabei sein Leben. Zusätzlich wurde eine junge Frau im Alter von 19 Jahren schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich im „Luna Park“ in Cap d‘Agde an der Mittelmeerküste. Der zuständige Staatsanwalt von Béziers, Raphaël Balland, teilte am Sonntag mit, dass eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wurde.