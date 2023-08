Aufstand in der FPÖ - kann das Kickl schaden?

Wenn´s ums Geld geht - dann hört sich die Freundschaft auf. Jetzt sogar in der FPÖ, aus der man für gewöhnlich nicht einmal leiseste Kritik an Parteichef Herbert Kickl hört. Dieser hatte laute Kritik geäußert, weil zwar die Gehälter der Spitzenpolitiker nicht erhöht werden sollen, jene der Landespolitiker aber doch um fast fünf Prozent. Auch Landeshauptleute und Landesregierungsmitglieder sollten laut ihm verzichten. Sowohl in Oberösterreich wie in Salzburg wurde allerdings eine Gagenerhöhung um 4,8% beschlossen. Kickl reagierte umgehend: Er habe er kein Verständnis für die Erhöhung von Gehältern aus Steuergeld. Salzburgs FP-Landesvize Marlene Svazek richtete dem Chef dafür aus, sie lasse sich den Berufsstand nicht schlechtreden. Was denken Sie: Kann dieser interne Zwist Kickl schaden? Teilen Sie Ihre Meinung mit anderen in den Kommentaren!