Hämmerle: „Beim Dominic ist das noch brutaler“

„Man leidet und freut sich mit Dominic natürlich mit, als ob ich selber gespielt hätte“, so Olympiasieger Hämmerle, der Thiems Weg zurück ganz genau beobachtet hat. „Er war in einer ganz schwierigen Phase. Jeder weiß, wenn man so ein Highlight gehabt hat, ist irgendwo die Luft draußen und dann kommt noch die Verletzung dazu. Da die Erwartungshaltung dann zu erfüllen, ist eine riesige Herausforderung. Beim Dominic muss das ja noch brutaler sein als bei uns. Bei ihm schauen extrem viele Leute zu, haben Erwartungen und diese im Tennis zu erfüllen, ist noch einmal eine andere Nummer. Umso mehr freut es mich jetzt aber, wenn er wieder ein Hoch hat.“