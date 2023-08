Mann (50) wird von Baum getroffen und verletzt

Beim Fällen eines Baumes wurde ein 50-jähriger Einheimischer verletzt. Am Samstag gegen 10.12 Uhr war der Mann mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt, als das Unglück passierte. Der Mann wurde von dem Baumstamm am Unterschenkel getroffen und verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Zams geflogen. Im Einsatz standen 16 Einsatzkräfte der Bergrettung Längenfeld, die Rettung, ein Notarzt und ein Notarzthubschrauber.