Auf Spurensuche: Was wurde aus „Steve Stifler“?

Die Rolle verschaffte dem Schauspieler, der vor und nach den Dreharbeiten zu „American Pie“ noch in einem Zoo arbeitete, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, praktisch über Nacht Ruhm und Erfolg. Doch „Stifler“ war sowohl Fluch als auch Segen. Genau wie einige seiner Co-Stars fand er es schwierig, an die Erfolge der Komödie anzuknüpfen - zu oft wurde er mit seiner Paraderolle in Verbindung gebracht. Die Folgen: Eine Therapie und mehrere mühsame Versuche eines Comebacks. Wie es ihm heute geht? Wir haben uns auf die Spurensuche begeben.