Vom Dali-Schüler zum gefeierten Pop-Art-Künstler

Für die Ausstellung „Pop Art Now“, die vom 6. August bis zum 26. August 2023 im Kunstforum Wien zu sehen ist, hat Heiner Meyer eine Art „Best-of“ aus den vergangenen 25 Jahren zusammengetragen. Was konnte ihn der große Salvador Dalí lehren? Was fasziniert ihn besonders an Paris Hilton und warum muss ein Künstler nicht nur Kritiker sein? Birgit Waldsam hat mit dem sympathischen Künstler darüber gesprochen.