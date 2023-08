Rinderzüchter Nino Sifkovits grillte in Graz auf

Der Keller zuhause steht vom vielen Regen unter Wasser, der Rücken schmerzt vom Bandscheiben-Vorfall - und trotzdem ist Nino Sifkovits am Freitagabend ins Arravané am Merkur Campus in Graz gekommen. Mit im Gepäck hat der Mann von TV-Sternchen Cheyenne Ochsenknecht elf Kilo Fleisch vom eigenen Hof. „So viel wie in diesem Jahr haben wir noch nie gegrillt. Wir haben schon einen kleinen Fanclub“, sagt der Steirer aus Dobl nahe Graz.