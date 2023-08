Land Tirol kämpft mit Kafka für Gleichbehandlung

Gleiches Weihnachtsgeld für Teilzeitbeschäftigte

Außerdem wurden Teilzeitbeschäftigte Vollbeschäftigten gleichgestellt, etwa im Bezug auf das Weihnachtsgeld. Auch für Menschen mit Behinderung hat sich einiges getan: Derzeit sind in der Tiroler Landesverwaltung 291 und in den tirol kliniken 562 Menschen mit Behinderung beschäftigt. 25 Jahre Einsatz seitens Kafka und Team haben sich also gelohnt.