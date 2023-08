Heute ist Halbfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel. Dominic Thiem trifft heute auf den Serben Laslo Djere. Sollte Thiem heute einen Sieg erzielen, kommt er ins Finale und arbeitet sich in der Weltrangliste weiter nach oben. Thiem war bereits in den Top-Ten der Weltrangliste und gewann 2020 die US-Open. Schafft es Thiem zurück an die Tennis-Weltspitze? Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare!