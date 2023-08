Sturm Graz gegen LASK ab 19.30 Uhr LIVE

Ilzer hat hohe Meinung vom LASK

Am Top-drei-Status des LASK zu rütteln, kommt für Ilzer trotz des mageren Auftritts der Linzer gegen Rapid (1:1) nicht in Frage. „Die erste Halbzeit war nicht so, wie es sich wahrscheinlich alle erwartet haben. Trotzdem ist der LASK eine Spitzenmannschaft, ein Top-drei-Team in Österreich, hat einen enorm starken Kader“, sagte Ilzer. Er warnte vor einem „Topgegner“, der gespickt sei mit „sehr spielstarken Leuten“, zuvorderst Robert Zulj. „Sie sind auf allen Ebenen gut aufgestellt“, sagte Ilzer und erklärte, dass selbst die zweite Elf des LASK in der Bundesliga eine gute Rolle spielen würde.