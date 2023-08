Ungarn: Neunjähriger Bub erschoss Schweizer Wolf

Der Wolf mit der Kennzahl „M237“ hatte im Frühjahr mit seiner Rekordwanderung durch Europa für Schlagzeilen gesorgt und Experten begeistert. Doch seine Reise endete in Ungarn traurig. Wie die ungarische Polizei mitteilte, wisse man mittlerweile, dass das Tier Anfang April in der Nähe der Ortschaft Hidasnemeti in Nordungarn erschossen wurde.