Tragödie! Fußballer wurde von Krokodil getötet

Eigentlich hätte es nur ein entspannter Familienausflug mit seinem Cousin und einem Freund an den Fluss Rio Canas werden sollen. Doch dann geschah die Katastrophe: Als Lopez Ortiz in den Fluss sprang, griff ihn ein Krokodil an und verschlang den 29-Jährigen in brutaler Art und Weise. Hilflos mussten seine Begleiter und andere Zeugen die Tragödie vom Ufer aus mitansehen. Um den Leichnam von Lopez Ortiz zu bergen, erschoss die Polizei das Reptil.