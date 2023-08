Opfer (80) seilt sich mit Krawatten aus Fenster ab

Ein 80-jähriger Pensionist ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden - sie ließen den verletzten Mann in einer Decke eingewickelt in einem versperrten Zimmer zurück, wie die krone.at bereits berichtete. Nun kamen Details über die Flucht des Steirers ans Tageslicht ...