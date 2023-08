Mit Polizei-Eskorte zu Wladimir Putins Freunden

Hochrisikospiel

Wo auf die Violetten eine definitiv heiße Angelegenheit wartet. Denn am Matchtag werden die Temperaturen in Banja Luka auf bis zu 35 Grad klettern, ehe die Wiener dann ab 20.30 Uhr ihren hauchdünnen 1:0-Vorsprung im Rückspiel der zweiten Quali-Runde zur Conference League verteidigen. Hitzig wird definitiv auch die Atmosphäre rund um die Partie im 10.000 Zuschauer fassenden Stadion werden. Denn der europäische Fußball-Verband UEFA hat die Begegnung offiziell als Hochrisikospiel eingestuft. Nicht nur aufgrund von zu erwartenden Ausschreitungen, sondern vor allem aufgrund der Nähe des Klubs und der Region zu Russland und Präsident Wladimir Putin. Aus der in Banja Luka kein großes Geheimnis gemacht wird. Beim Rundgang durch das belebte Stadtzentrum stach nämlich ein Lokal ganz besonders hervor: das gut besuchte Café Putin.