Kickl fordert „Nulllohnrunde“ ++ Trump am Ende?

„Trotz der Niederlage des ehemaligen Amtsinhabers“ - so beginnt das prägnante Vorwort von Sonderstaatsanwalt Jack Smith in der brisanten Anklageschrift. Auf 45 hochbrisanten Seiten wird in drastischen Worten veranschaulicht, wie Trump und seine sechs nicht näher genannten Mitstreiter entgegen aller Vernunft unbeirrt an ihrem Machtstreben festhielten.