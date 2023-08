AUT Of ORDA: Livepremiere vor laufender Kamera

Wie „Big Brother“ oder „Taxi Orange“ darf man sich das Event nicht vorstellen. „Es gibt jetzt keine Nachtsichtkamera, die uns bis aus Klo verfolgt, aber es wird jeden Tag einen komprimierten Inhalt geben, der zeigt, wie bei uns der kreative Prozess abläuft. Gerade das wird schwierig, weil der normalerweise hinter verschlossenen Türen passiert.“ Bei AUT Of ORDA geht es da weniger um magische Kreativzaubertricks, sondern mehr darum, dass man für gewöhnlich das Scheitern nicht öffentlich dokumentiert. „So ein Konzept geht ein bisschen gegen all das, was gerade en vogue ist“, so Pizzera, „normal ist heute ja alles perfekt eingespielt, die Stimmen sind glockenklar und man hört keinen falschen Ton. Das wird bei diesem Projekt eher nicht der Fall sein. Dafür bekommt man einen guten Einblick, was und wie oft man etwas tun muss, bis es auch wirklich sitzt.“ Fellner fürchtet leere Kilometer. „Manchmal arbeitet man lange an etwas und es wird nichts. Das wäre in dem Fall sehr blöd, aber ganz ausschließen lässt es sich leider nicht.“