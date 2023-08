Novak: „Er hat einfach besser serviert als ich“

Auch für den zweiten Österreicher beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel ist gleich in der ersten Runde Endstation gewesen. Dennis Novak unterlag am frühen Dienstagabend dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild in deren ersten Duell 3:6,4:6 und hält damit weiter bei drei Auftaktsiegen als sein Maximum in der Gamsstadt. Im Video oben hören Sie Dennis Novak im Interview mit „Krone“-Reporterin Jasmin Steiner.