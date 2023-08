„In 35 Jahren habe ich so etwas noch nie erlebt“

„So kann es nicht weitergehen“

Aber: „Der steirische Immobilienmarkt wird auch das überleben“, übt sich Gollenz in Optimismus. Dabei sei aber auch die Politik gefordert. Scharfe Worte richtet er vor allem in Richtung Landeshauptstadt: „Wir haben in Graz zwei Damen an der Macht, die nur für Stillstand sorgen.“ Am neuen Stadtentwicklungskonzept von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Stellvertreterin Judith Schwentner (Grüne) und der neuen Baudichteverordnung lässt Gollenz kein gutes Haar. „So kann es in Graz nicht weitergehen. Ich hoffe, die Wähler wachen bei der nächsten Gelegenheit auf.“