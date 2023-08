Schoko und Vanille: Steirer mögen´s traditionell

Er selbst hat auch immer wieder ausgefallene Kreationen in der Vitrine, „man muss sich schließlich immer was Neues einfallen lassen“. Aber trotz Krauthäuptel, Ingwer- oder Schoko-Chilieis und „Sauermilcheis, das richtig, richtig gut war“, ziehen doch die Klassiker am stärksten. „Denn man muss das Angebot ja auch verkaufen, und Vanille, Schoko, Erdbeer kommen einfach am besten an“.