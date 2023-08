Streng vegane Influencerin in Asien verhungert

„Meine heutige Mahlzeit: Avocado-Kefir, Tomaten, Kirschen, Avocado“

Zu einem ihrer aktuelleren Instagram-Videos (siehe oben) etwa schrieb sie: „Ich mag eine einfache Mono-Mahlzeit. Kein Salz, weniger Fett, kein Öl und keine dehydrierten Lebensmittel! Das ist alles! Und das ist mein Stand nach zehn Jahren Rohkost-Veganismus. Meine heutige Mahlzeit ist: Avocado-Kefir, Tomaten, Kirschen, Avocado.“



An anderen Tagen hätte es etwa "eine ganze Honigmelone und frisch gepressten Karottensaft" gegeben. Viele ihre Follower vermuten in Zhannas letztem Posting vom 10. Juni, dass sie auch an einer Essstörung gelitten habe. Die Influencerin war am 21. Juli gestorben.