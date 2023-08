HC-Punkband Off!: „Leben nach unseren Regeln“

Liebe zum Trash

Ausgehend vom aktuellen Album „Free LSD“ arbeiten Off! auch seit geraumer Zeit an einem abgedrehten Filmprojekt mit dem Namen „Watermelon“, dessen Handlung ganz speziell klingt. Über ein Science-Fiction-Konzept wird darin erklärt, warum dieses Album für die Welt so wichtig ist. Die Musiker existieren darin in zwei verschiedenen Dimensionen. In einer als Off!, in der anderen kennt man sich gegenseitig gar nicht und übt auch nicht die Profession als Musiker aus. Später kommen Aliens ins Spiel und es obliegt Morris und Co. mit „Free LSD“, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Trash der allerfeinsten oder auch allerübelsten Sorte. Je nachdem, wie man dem Genre an sich gegenübersteht. Wichtig ist, dass auch dort die Chemie passt. „Die Energie in der Band passt einfach, das spüren wir bei jedem gemeinsamen Projekt.“