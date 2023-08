Wie warm darf es in Arbeitsräumen sein?

Maximal 25 Grad

Die Firmenleitung ist aber verpflichtet, für eine geeignete Raumtemperatur zu sorgen. Bei Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung, wie beispielsweise Büroarbeiten, hat die Raumtemperatur zwischen 19° C und 25° C zu betragen. Sind Klima- oder Lüftungsanlagen vorhanden, so sollen die 25° C möglichst nicht überschritten werden. Wenn das nicht der Fall ist, sind von Seite der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers sämtliche Maßnahmen auszuschöpfen, die dazu geeignet sind die Temperatur zu senken (z.B. nächtliches Lüften, Beschatten der Fenster durch Rollos, Bereitstellung von Ventilatoren).