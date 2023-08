Pelzige Stimmungskanonen beim Generali Open

„Viel trinken und noch mal ganz tief durchatmen“

Die Pause ist willkommen: Unter dem Kostüm sieht man nicht viel, nur die Augen sind durchsichtig. Was nicht direkt vor ihnen passiert, sehen die Jungs in den Maskottchen nicht. „Man kommt schon ins Schwitzen, wenn jeder was von dir will“, lacht Lukas. Er und „Flöwi“-Kollege Martin Mauerlechner haben zwei simple Tipps gegen die Hitze: „Viel trinken und noch einmal tief durchatmen, bevor man den Kopf aufsetzt“, lachen sie.