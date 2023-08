Brandmeldealarm in Hotel: Trafoteil verbrannte

Montag gegen 21 Uhr löste ein Brandmelder in einem Schaltkastenraum eines Beherbergungsbetriebes in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim Alarm aus. Rauch stand in den Räumen. Die Feuerwehr rückte mit 15 Leuten aus und baute einen verbrannten Trafoteil aus. Dem Rauch wurde die Freiwilligen Feuerwehr mittels Ventilatoren Herr.