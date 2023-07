Was hinter Durchfall und Bauchweh stecken kann

Wenn Kinder über Bauchschmerzen klagen, und das immer wieder, stellt das Eltern vor eine Reihe von Fragen: Steckt dahinter eine ernsthafte Erkrankung? Verträgt das Kind das Essen nicht? Und ist es wirklich der Bauch, der weh tut? Gerade kleinere Kinder können oft nicht sagen, wo genau sie Schmerzen haben. Die möglichen Ursachen für das Leiden sind vielfältig, in den meisten Fällen nur vorübergehend und harmlos. Es können jedoch ebenso ernste Erkrankungen dahinterstecken. Eine gründliche Abklärung beim Kinder- und Jugendarzt ist dann das beste Mittel, um dem Nachwuchs zu helfen. Welche Symptome Alarmsignale darstellen und umgehend abgeklärt gehören und was man bereits im Kindesalter präventiv gegen Magen-Darm-Erkrankungen machen kann, darüber spricht Raphaela Scharf mit Prof. Dr. Wolf-Dietrich Huber, Facharzt für Pädiatrie am Wiener AKH.