Schuldfrage: „Energiewende bringt Konflikte“

Anfang Juli hat es auf der Burg Schlaining im Südburgenland eine dreitägige international besetzte Friedenskonferenz gegeben - mit Teilnehmern aus fünf Kontinenten, NGOs, Friedensforschern und zahlreichen Experten. „Die großen Probleme der Welt sind die aktuellen Kriege wie in der Ukraine oder dem Sudan, unbändiges Großmachtstreben, aber auch viele Fragen zum Weltklima“, so Moritz Ehrmann, der Direktor des Veranstalters „Austrian Chapter for Peace“ im krone.tv Live-Talk.