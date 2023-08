Mitmachen und Lesestoff für den Sommer gewinnen

Keeper of the Lost Cities - Entschlüsselt

Eintauchen in eine Welt voller Magie, Abenteuer und ungelöster Rätsel mit ‘Keeper of the Lost Cities: Entschlüsselt‘, dem achteinhalbten Band der mitreißenden Fantasy-Reihe von Shannon Messenger. Ein perfekter Lesestoff für Jungen und Mädchen ab 12 Jahren, vollgepackt mit Spannung, Elfen, Liebe und Freundschaft.