Koch (25) geriet in Tirol in Stromkreis - verletzt

Ein 25-jähriger Koch aus Deutschland ist Sonntagvormittag in einem Hotel in Tannheim im Tiroler Außerfern beim Wiedereinstecken eines Kabels in eine Kraftstromsteckdose mit 380 Volt aus unbekannter Ursache in den Stromkreis geraten. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen und wurde dort stationär aufgenommen. Ersten Informationen zufolge zog sich der Deutsche leichte Brandwunden an der rechten Hand zu.