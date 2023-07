Superstar Arnold schickte beste Grüße nach Thal

Extra adaptiert hat der ewig jungendliche Alex Rehak sein „Life is going on“ für Arnold Schwarzenegger, der seinen Geburtstag übrigens „ruhig angehen“ wollte. In seinem Haus in Los Angeles, umgeben von Familie und Freunden und natürlich, was er auch stolz in seinem Videoanruf präsentierte, im Kreise seiner tierischen Schützlinge: dem Esel namens Whiskey, Minipferdchen Lulu, Schweinchen Schnelly und Hund Schnitzel, die auch gern ganz ungeniert bis in die eleganten Wohnräume des Ur-Thalers vordringen.