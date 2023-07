Laut einer aktuellen Umfrage ist jeder dritte Österreicher am Arbeitsplatz gestresst. Der dauerhafte Druck und anderer emotionaler Stress können eine echte Zerreißprobe sein. Da können auch manchmal in Extremsituationen die Tränen fallen. Haben Sie schon einmal am Arbeitsplatz geweint? Was sind Ihre Erfahrungen? Schreiben Sie es in die Kommentare!