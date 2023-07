„Pride Parade“: Demozug skandierte „Love is Love“

Rund 4.000 Teilnehmer sind am Samstag bei der heurigen „Pride Parade“ in Innsbruck ausgehend vom Parkplatz der Innsbrucker „Olympiaworld“ in Richtung Innenstadt und wieder zurück zum Ausgangspunkt gezogen. Bevor sich die Parade gegen 15.00 Uhr langsam in Bewegung setzte, wurde in den Reden betont, dass man „hier und queer“ und das Zusammentreffen ein „Ort der Lebensfreude“ sei. Auch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) lobte in einer Videobotschaft die „Buntheit von Tirol“.